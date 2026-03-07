По словам эксперта, наказание может достигать 20 лет лишения свободы. Он связывает это со своими публичными заявлениями и поддержкой российской позиции.
«Если я поеду обратно в Америку, меня ждёт в лучшем случае нищета, а в худшем — 20 лет тюремного заключения за то, что я поддерживаю Россию. Что я сказал? Я просто во время своего выступления на федеральном канале сказал очевидную вещь: у народа Донбасса есть права человека, права выбрать свою судьбу», — сказал Вароли.
Он также резко раскритиковал политику Вашингтона. Аналитик считает, что американские власти игнорируют нормы права и ведут противостояние с Россией. Он назвал противостоящие РФ страны «западным рейхом», цель которого — полностью покорить и уничтожить нашу страну.
С 2019 года Вароли включён в «чёрный список» в США из-за сотрудничества с российскими СМИ. Он покинул страну и уже около года живёт в России. Журналист считает своей задачей участие в информационном противостоянии и борьбу с дезинформацией.
Ранее известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский и его сообщники поддерживают натуральных нацистов. При этом киевский диктатор очень близок к Израилю.
