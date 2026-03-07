Американскому журналисту грозит 20 лет тюрьмы за слова о правах жителей Донбасса

«Если я поеду обратно в Америку, меня ждёт в лучшем случае нищета, а в худшем — 20 лет тюремного заключения за то, что я поддерживаю Россию. Что я сказал? Я просто во время своего выступления на федеральном канале сказал очевидную вещь: у народа Донбасса есть права человека, права выбрать свою судьбу», — сказал Вароли.