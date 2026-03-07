Ричмонд
В Сети показали торчащий из земли хвост ракеты Ирана после атаки на Израиль

Опубликовано видео горящего фрагмента ракеты, упавшей в поселении на Западном берегу после атаки Ирана на Израиль.

Источник: Аргументы и факты

После недавней атаки Ирана на Израиль издание Quds опубликовало видеозапись, на которой запечатлён горящий фрагмент приземлившейся иранской ракеты.

На снятых очевидцами кадрах виден торчащий из земли хвостовой отсек боеприпаса, упавшего в поселении Кафр-Харир на Западном берегу реки Иордан.

Жертв и разрушений в результате падения ракеты не зафиксировано.

Ранее Тегеран заявил о пуске ракеты в сторону американского авианосца «Авраам Линкольн».

Накануне США и Израиль нанесли удары по аэропорту «Мехрабад» в столице Ирана.

