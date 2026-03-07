Иран сообщил об ударах по объектам США в ОАЭ и Кувейте

Атаки на американские военные объекты, как отмечается, начались с утра. В них задействованы беспилотники.
«С сегодняшнего утра до текущего момента ВМС нанесли массированный удар с помощью беспилотников по местам дислоцирования американских войск», — пишет со ссылкой на армию Ирана агентство Nour News.
Ударам подверглась база Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерь Аль-Адири в Кувейте. Целями Ирана также стали радиолокационные станции стратегического объекта Сдот-Миха в Израиле.
