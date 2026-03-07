Ричмонд
Иран сообщил об ударах по объектам США в ОАЭ и Кувейте

Иран нанес массированные удары по американским объектам в ОАЭ и Кувейте с помощью БПЛА.

Армия Ирана 7 марта нанесла массированные удары по базам США в ОАЭ и Кувейте. Об этом заявили в армейской пресс-службе.

Атаки на американские военные объекты, как отмечается, начались с утра. В них задействованы беспилотники.

«С сегодняшнего утра до текущего момента ВМС нанесли массированный удар с помощью беспилотников по местам дислоцирования американских войск», — пишет со ссылкой на армию Ирана агентство Nour News.

Ударам подверглась база Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерь Аль-Адири в Кувейте. Целями Ирана также стали радиолокационные станции стратегического объекта Сдот-Миха в Израиле.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше