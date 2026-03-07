Дмитриев сравнил с миньонами политиков ЕС, просящих у РФ энергоресурсов

«Урсула [фон дер Ляйен], Кая [Каллас] и типичный русофобский евробюрократ умоляют о предоставлении российской нефти, газа и удобрений», — написал он в X, прикрепив изображение трех грустных миньонов.
В конце января Совет ЕС окончательно утвердил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. При этом ограничения начнут вводиться раньше. Импорт СПГ по краткосрочным контрактам будет запрещен с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны быть завершены до 17 июня 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин 4 марта заявил, что Россия, учитывая намерение Евросоюза полностью отказаться от российского газа, может сама досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей.