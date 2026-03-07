Зеленский впал в ярость после решения Венгрии: Орбан сдержал обещание

Блокировка Венгрией кредита на 90 млрд евро для Украины вызвала ярость со стороны Владимира Зеленского. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).
По данным издания, решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осложнило ситуацию во всем Евросоюзе. Особенно с учетом того, что заблокированы были еще и очередные санкции против РФ.
«Венгрия наложила вето на два предложения: 20-й пакет санкций против России и кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, который уже был согласован на политическом уровне, что вызвало ярость Зеленского», — говорится в материале.
Как отмечает NZZ, угрозы со стороны Киева в адрес Виктора Орбана на фоне ухудшения отношений между Будапештом и Киевом поставили Евросоюз в сложное положение. В результате Брюссель оказался вынужден «балансировать на грани» в попытке урегулировать конфликт между странами.
Напомним, немногим ранее Виктор Орбан заявлял, что Венгрия продолжит блокировать выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро, пока Киев препятствует транзиту российских энергоресурсов по нефтепроводу «Дружба». Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт не намерен уступать давлению. По его словам, в данном противостоянии страна готова «побеждать силой».