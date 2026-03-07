Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОАЭ прямо сейчас отражают ракетную атаку Ирана

Системы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку Ирана на ОАЭ. Об этом сообщило Минобороны Эмиратов.

«[Взрывы] являются следствием перехвата ракет и беспилотников», — говорится в сообщении. Агентство Reuters пишет, что несколько взрывов слышали в Абу-Даби.

Ранее взрыв прогремел на военной базе США в Дубае. Предположительно, это стало следствие иранское атаки. На месте видно задымление, мы показывали, как это выглядит.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше