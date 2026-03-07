В ОАЭ прямо сейчас отражают ракетную атаку Ирана

«[Взрывы] являются следствием перехвата ракет и беспилотников», — говорится в сообщении. Агентство Reuters пишет, что несколько взрывов слышали в Абу-Даби.
Ранее взрыв прогремел на военной базе США в Дубае. Предположительно, это стало следствие иранское атаки. На месте видно задымление, мы показывали, как это выглядит.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.
