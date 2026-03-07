В финальном отчете о выборах ОБСЕ жестко раскритиковала власти Молдовы

бесконечное изменение Избирательного кодекса;
блокировка СМИ без решения суда;
снятие партий с выборов накануне дня голосования.
Выборы проходили в условиях беспрецедентного геополитического давления, внутренней поляризации общества и масштабного внешнего вмешательства.
Наблюдатели отметили, что это первые выборы по новому Избирательному кодексу 2022 года.
Однако законодательство было нестабильным — после вступления кодекса в силу PAS внесла 10 изменений, включая спорные поправки после президентских выборов и референдума 2024 года.
Частые изменения законов прямо перед выборами нарушают рекомендации Венецианской комиссии, подрывая правовую определенность и осложняя работу низовых избирательных комиссий.
Политические споры начались из-за открытия только двух избирательных участков на территории России. ЦИК мотивировал свое решение невозможностью обеспечить в России физическую безопасность избирателей и сотрудников посольства. Предложение оппозиционных членов ЦИК об открытии хотя бы пяти участков отклонили.
Еще более сложной оказалась ситуация с обеспечением избирательных прав граждан Молдовы, живущих на Левом берегу Днестра. ЦИК решил открыть лишь 12 специальных участков для приднестровцев, то есть чуть ли не в три раза меньше, чем на президентских выборах 2024 года (тогда открыли 30 участков).
Служба информации и безопасности (СИБ) при этом рекомендовала ЦИК сократить число участков для приднестровцев до 8, ссылаясь на беспрецедентные риски организованного подкупа голосов и угрозы национальной безопасности.
Кроме того, ЦИК утвердил тираж всего 23,5 тыс. бюллетеней для этих 12 участков (по сравнению с 90 тыс. в 2024 году).
Ситуация усугубилась за два дня до выборов. ЦИК постановил перенести 5 из 12 приднестровских участков из Зоны безопасности вглубь территории Молдовы на расстояние от 30 до 50 километров от их первоначального расположения.
Точные адреса новых участков опубликовали лишь за два дня до выборов, что критически ограничило время для информирования избирателей.
Резонанс вызвали решения ЦИК и судов об аннулировании регистрации партий, включая блок «Победа» и партии «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова». Исключение конкурентов на последних этапах подорвало принцип правовой определенности и право на судебную защиту.
СИБ получила право блокировать сайты без решения суда. В 2025 году заблокировали более 85 веб-ресурсов, из них: 35 во время кампании; 22 в «день тишины».
ОБСЕ подчеркнула — ограничение СМИ должно быть крайним, только через суд или независимый орган, с публичной аргументацией и возможностью обжалования.
Анализ медиа показал выраженные редакционные предпочтения: многие СМИ критиковали оппозицию, но избегали критики PAS и представителей власти.