В финальном отчете о выборах ОБСЕ жестко раскритиковала власти Молдовы

Еще более сложной оказалась ситуация с обеспечением избирательных прав граждан Молдовы, живущих на Левом берегу Днестра. ЦИК решил открыть лишь 12 специальных участков для приднестровцев, то есть чуть ли не в три раза меньше, чем на президентских выборах 2024 года (тогда открыли 30 участков).