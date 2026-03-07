ЦАХАЛ сообщил об ударе по военному университету КСИР

По данным ЦАХАЛ, объект использовался КСИР не только по прямому назначению, но и как резервный командный пункт и место сбора личного состава. В здании и на прилегающей территории, как утверждается, располагались многочисленные военные объекты, а также бункеры, в которых находились высокопоставленные иранские чиновники.