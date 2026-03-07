ЦАХАЛ сообщил об ударе по военному университету КСИР

Армия обороны Израиля сообщила о проведении авиаудара по Университету имени Имама Хусейна в Тегеране — главному военному учебному заведению Корпуса стражей исламской революции.
По данным ЦАХАЛ, объект использовался КСИР не только по прямому назначению, но и как резервный командный пункт и место сбора личного состава. В здании и на прилегающей территории, как утверждается, располагались многочисленные военные объекты, а также бункеры, в которых находились высокопоставленные иранские чиновники.
Одновременно с этим были атакованы подземные сооружения, предназначенные для размещения баллистических ракет.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты одобрили продажу Израилю авиабомб на сумму в $151,8 млн.