Предупреждение России в адрес Финляндии о ядерном ответе взволновало Запад

Западные СМИ взволновало предупреждение России в адрес Финляндии о ядерном ответе. Материал на данную тему появился на сайте британского издания Daily Express.

Источник: РИА "Новости"

5 марта Министерство обороны Финляндии выступило с инициативой внести изменения в действующее законодательство, чтобы устранить какие-либо препятствия для военной обороны страны. В ответ на эту угрозу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна примет соответствующие меры в таком случае.

«Москва с яростью отреагировала на действия скандинавской страны, являющейся членом НАТО. (…). В настоящее время Россия имеет один из крупнейших в мире ядерных арсеналов, в то время как у Финляндии ничего этого нет», — подчеркнуло издание.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался об угрозе транзита ядерного оружия через Финляндию.

