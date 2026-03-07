Neue Zürcher Zeitung: Зеленский впал в ярость из-за решения Орбана по Украине

В центре конфликта — остановка транзита российской нефти. Венгрия и Словакия, лишившиеся критически важных поставок, требуют от Киева возобновить прокачку. Еврокомиссия просила Украину допустить инспекторов для оценки повреждений трубы, однако, по данным Politico, Киев «наотрез отказался» это сделать. В итоге Виктор Орбан наложил вето на кредит Киеву в 90 миллиардов евро и пообещал идти до конца.