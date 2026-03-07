Ричмонд
Иран назвал соседям на Ближнем Востоке условие прекращения ракетных атак

Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить удары по государствам региона, если они прекратят поддерживать американо-израильскую военную операцию. Об этом заявил в телеобращении к нации президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Источник: Reuters

«Вчера временный совет постановил, что соседние страны больше не будут подвергаться нашим атакам и ракетным ударам — за исключением случаев, когда с территории этих государств будут происходить нападения на Иран», — заявил президент (цитата по пресс-службе Корпуса стражей исламской революции).

Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран не намерен вторгаться в соседние страны. Также он принес извинения соседям за нанесенные удары.

После начала военной операции Израиля и США 28 февраля Иран наносил удары по американским военным объектам в регионе, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне. Ударам беспилотников также подверглась нефтяная инфраструктура в Саудовской Аравии. 5 марта несколько БПЛА упали в азербайджанском городе Нахичевань, был поврежден аэропорт. Тегеран отказался взять на себя ответственность. По данным азербайджанских властей, КСИР готовил теракт на нефтепроводе «Баку-Джейхан» и стратегических объектах, а также атаку на посольство Израиля в Азербайджане.

