Мэр Екатеринбурга и генконсул Беларуси обсудили развитие метро и транспорта

Власти Екатеринбурга заявляли, что подготовка документации для строительства второй ветки метро начнется в феврале-марте 2026 года. Разработка потребует 2−2,5 года. По словам Алексея Орлова, приоритетным направлением для развития метрополитена является создание ветки в Академический район. Вице-мэр Рустам Галямов не исключил, что в перспективе может быть построена третья ветка. «Самый основной пассажиропоток в два района — Академический и ЖБИ. Есть предложения сделать комбинированную ветку, которая вывозила бы эти два района», — пояснил чиновник. Помимо этого, существующую ветку метро планируют продлить на две станции в сторону Veer Mall, на одну станцию — до Уктусской горки. Очередность работ определят в рамках разработки проекта.