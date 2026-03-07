WP: Пентагон снял с учений элитную дивизию ВДВ для возможной заброски в Иран

В состав 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, входит боевое подразделение численностью 4−5 тыс. человек. Спецназ подготовлен к выполнению задач в любой точке мира в течение 18 часов после получения приказа, пишет WP. Подразделение может быть использовано для захвата аэродромов и иной критически важной инфраструктуры, защиты посольств, обеспечения экстренной эвакуации. Штабное подразделение дивизии отвечает за координацию подобных операций.