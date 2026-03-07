«Это идея фикс самого киевского режима. Вспомните, с чего все начиналось. Заявления Зеленского на рубеже начала специальной военной операции, когда он сказал, что неплохо было бы киевскому режиму обладать ядерным оружием. Преступления киевского режима в Курской области и в Судже не оставляют сомнений, что ядерное оружие ему нужно не с целью сдерживания, а с целью применения», — сказала Захарова.
По ее мнению, европейские представители не учитывают, что все «созданными ими монстры» потом поворачивались против них.
«Они все время забывают одну простую вещь. Все монстры, которых они создавали исторически, потом поворачивались в их сторону и угрожали существованию своих прародителей. Нет никаких сомнений, что начни Зеленский или киевский режим в целом обладать ядерным оружием, он употребит его, в том числе и в контексте своих же спонсоров просто потому, что ему будет удобнее выколачивать из них деньги», — полагает дипломат.
Захарова отметила, что глава европейской дипломатии Кайя Каллас, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен как раз и хотят поставить Европу на грань выживания и сделать ей еще хуже.
«Они не думают о народах своих стран, а обслуживают только мировые, очевидно, с западным движком элиты. Они полностью завязаны и не имеют никакого отношения к демократическим процедурам. Они никем не избираются, а приводятся к власти абсолютно неподсудно. Мы видим, как очевидная коррупция Урсулы фон дер Ляйен осталась вне судебного преследования. Соответственно, эти люди, видимо, готовы на все. Мы видим, что они творят с Европой», — заключила она.