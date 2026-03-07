Раис РТ поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш и подготовиться к паводкам

Лидер Татарстана отметил, что ситуация с очисткой крыш от снега и наледи в республике остается на неудовлетворительном уровне. Повсеместно фиксируются случаи схода снежных масс с крыш. Имеют место обрушения кровли в социальных учреждениях, жилом фонде и на коммерческих объектах. Наиболее резонансные инциденты отмечены в Казани, а также в Буинском, Высокогорском, Зеленодольском и ряде других районов.