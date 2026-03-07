Швеция провела операцию «Черный кофе» против сухогруза в Балтийском море

Береговая охрана Швеции при поддержке полиции задержала сухогруз Caffa, следовавший под флагом Гвинеи. Об этом сообщает SVT со ссылкой на ведомство.
Корабль был задержан в Балтийском море у берегов Треллеборга на юге Швеции. В операции под названием «Черный кофе» были задействованы вертолеты, один из них приземлился на сухогруз. Судно перехватили около 15:50 по местному времени (17:50 мск) 6 марта.
Силовики поднялись на борт и начали проводить следственные мероприятия. Как отмечает SVT, Caffa находится в санкционном списке Украины.
Береговая охрана заподозрила судно в нарушении Закона о морском судоходстве: власти считают, что корабль непригоден к плаванию.
Все следственные действия идут в море, проводятся обыски, опрашивается экипаж, уточнил пресс-секретарь Береговой охраны Швеции Маттиас Линдхольм.
Министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин, в свою очередь, написал в X: «Судно находится в санкционном списке Украины, структура собственности неясна, и есть подозрение, что [у него] отсутствует страховка. Сообщается, что еще этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский».
Расследование должно показать, соответствует ли судно требованиям для нахождения в шведских водах, пояснил министр. «Учитывая серьезную угрозу, исходящую от теневого флота, правительство считает необходимым проведение активной политики противодействия», — добавил Болин.
Линдхольм добавил, что сухогруз обладает многими характеристиками, которые власти приписывают судам теневого флота.
«Нам еще предстоит вернуться к вопросу о том, применимо ли это описание здесь. Но мы не можем игнорировать тот факт, что суда этого типа действуют в шведских водах», — подчеркнул он.
По данным сервиса Marine Traffic, сухогруз отбыл из Касабланки (Марокко) 24 февраля. Пунктом назначения его пути значится Санкт-Петербург: туда судно должно было прибыть 10 марта. Сейчас корабль находится в проливе Каттегат.
Из данных сервиса VesselFinder следует, что сухогрузу почти 30 лет: он построен в 1997 году. Сначала он ходил под флагом Мальты, затем России и действительно сменил его на флаг Гвинеи.
Корабли теневого флота, как считают западные страны, Россия использует при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) в обход санкций. Москва называет санкции неэффективными, нелегитимными и требует их отменить.
«Попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — предупредил в июне 2025 года президент России Владимир Путин.