Швеция провела операцию «Черный кофе» против сухогруза в Балтийском море

«Попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — предупредил в июне 2025 года президент России Владимир Путин.