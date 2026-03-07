Россия отменила соглашение с ООН по центру энергоразвития в Москве

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации, его подписал премьер Михаил Мишустин.
Соглашение было подписано в 2008 году в Париже и предполагало создание на базе уже существовавшего в Москве энергетического центра новой структуры для анализа проблем и разработки сценариев устойчивого развития энергетики.
