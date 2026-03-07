Победительниц конкурса «Женщина года» назвали в Волгограде

В Волгограде вручили награды победительницам конкурса «Женщина года». Он проводится по десяти номинациям, в числе которых — медицина и образование, промышленность, экономика и АПК, культура и социальная сфера, сообщают в облкомтеробразования.
Победителем в номинации «Женский бизнес» стала ИП Яна Юмагулова. Лучшей «Хозяйкой села» назвали главу Солодушинского поселения Николаевского района Елену Токареву. В номинации «ВС и правоохранительная деятельность» отметили участника СВО Ирину Копылову.
Также в числе награжденных — худрук ансамбля «Покров» Виктория Путиловская и учитель из Волжского Ирина Кожанова. В номинации «Здравоохранение» лучшей признана медсестра, участник СВО Екатерина Завгороднева.
«Самым классным педагогом» назвали учителя географии, руководитель «Волонтеров Победы» Елену Глазневу, а лучшей хранительницей семейного очага — многодетную маму Валентину Филиппову.
В номинации «Благо творить» отметили учителя и волонтера Наталью Порываеву. А в числе хранительниц традиций — сразу три победителя: гендиректор ООО «Узоры» из Урюпинска Раиса Казимирова, член совета ветеранов Тракторозаводского района Волгограда Татьяна Федосеева и зампредседателя совета ветеранов Центрального района областного центра Наталья Сиволобова.
В канун Международного женского дня с участницами СВО, матерями и женами бойцов встретился губернатор Андрей Бочаров.