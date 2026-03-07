Ричмонд
Вице-премьер правительства Башкирии опубликовал важное сообщение

Александр Щельдяев попросил быть внимательными.

Источник: Соцсети Александр Щельдяев / vk.com

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев обратился к своим подписчикам и подчиненным с просьбой быть внимательными. Чиновник рассказал, что в мессенджерах были созданы фейковые страницы, оформленные от его имени.

«Данные аккаунты не имеют ко мне никакого отношения. Прошу вас быть внимательными и не реагировать на сообщения, поступающие с этих профилей, а также не передавать никакую личную или служебную информацию. В случае получения сообщений прошу игнорировать их», — уточнил Александр Шельдяев.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в республике разоблачили фейковую рассылку о работе в Иране. В письмах говорилось о том, что якобы Глава региона Радий Хабиров подписал распоряжение о наборе специалистов для работы на Ближнем Востоке.