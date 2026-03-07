Дипломаты настоятельно рекомендуют белорусам самостоятельно покинуть Иран через две страны

Дипломаты настоятельно рекомендуют белорусам самостоятельно покинуть Иран с закрытием его воздушного пространства через две страны. Об этом сообщили в посольстве.
Доступными наземными маршрутами для самостоятельных выездов из Ирана на данный момент являются Армения или Азербайджан. Оптимальной же точкой называется КПП «Нурдуз-Агарак» — это армянское направление.
«Для выезда через Азербайджан требуется предварительное получение индивидуальных разрешений», — отмечают в дипмиссии особенности прохода через КПП «Астара».
Чтобы получить такое разрешение, Посольство просит заблаговременно направить в его адрес фамилию, имя, отчество покидающих страну на русском и английском языках, даты рождения, номера паспорта, срока действия, отметки о въезде в Иран, контактные телефоны, цветную копию паспорта. Доступные контакты: иранский мессенджер BALE (+989122152935); RUBIKA (+989122152935); электронная почта iran@mfa.gov.by; WhatsApp* (+989300037990).
Также дипломаты напоминают способы экстренной связи Посольства Беларуси в Иране: +98 21 22752229; +98 912 2152935; iran@mfa.gov.by.
Информацию о дальнейших действиях будут предоставлять по мере развития ситуации на Ближнем Востоке и в самом Иране. Посольство также напоминает общую рекомендацию Министерства иностранных дел белорусам в Иране:
«Сохранять бдительность, не поддаваться панике, проявлять максимальную осторожность, соблюдать следующие меры личной безопасности».
К таковым относится следующие:
«Не приближаться к военным и иным государственным объектам (не производить фото и видеосъемку); избегать мест массового скопления людей; неукоснительно выполнять указания Посольства Беларуси в Иране и местных властей, при необходимости направляться в укрытия/убежища либо (при отсутствии таковых поблизости) на нижние уровни подземных паркингов».
