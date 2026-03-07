Орбан ответил на угрозу Зеленского о разговоре с ВСУ

На кадрах показано, как Орбан сначала слушает отрывок из речи Зеленского, где тот, не упомянув конкретное имя, заявил, что выделение Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд блокирует один человек, его адрес будет передан украинским военным, а затем говорит: «Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке».