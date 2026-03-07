Ричмонд
Орбан ответил на угрозу Зеленского о разговоре с ВСУ

Венгрия требует от украинского президента Владимира Зеленского прекратить угрозы и шантаж, заявил венгерский премьер Виктор Орбан, его видеообращение опубликовано в X.

Источник: Reuters

«Господин президент, я получил ваше сообщение. Вы угрожаете мне солдатами и через меня — всей Венгрии. Господин президент, это не сработает, прекратите», — сказал Орбан.

На кадрах показано, как Орбан сначала слушает отрывок из речи Зеленского, где тот, не упомянув конкретное имя, заявил, что выделение Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд блокирует один человек, его адрес будет передан украинским военным, а затем говорит: «Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке».

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что прямые физические угрозы в адрес лидера одной из стран Евросоюза от главы государства, которое не входит в объединение, — повод применить пятую статью устава НАТО о коллективной обороне.

Материал дополняется

