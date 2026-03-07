Токаев приветствует заявление президента Ирана о деэскалации конфликта

Об этом сообщается в официальной позиции главы государства.
Шаг к снижению напряженности.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное решение является важным шагом, направленным на стабилизацию ситуации в регионе.
По мнению президента Казахстана, отказ от атак на соседние страны может способствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке.
Глава государства подчеркнул, что подобные решения имеют особое значение в условиях сложной геополитической ситуации в регионе.
Значение для региональной безопасности.
Ближний Восток остаётся одним из наиболее чувствительных регионов мировой политики, где вопросы безопасности напрямую влияют на международную стабильность.
По мнению экспертов, шаги, направленные на деэскалацию конфликта, могут сыграть важную роль в предотвращении дальнейшего роста напряженности.
Казахстан традиционно выступает за дипломатические методы урегулирования конфликтов и поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира и безопасности.