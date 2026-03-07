Трамп анонсировал серьезный удар по Ирану после извинений президента

По мнению Трампа, Иран планировал «захватить власть на Ближнем Востоке и править им», но теперь «впервые за тысячи лет Иран проиграл окружающим его странам Ближнего Востока». Президент США назвал Иран «больше не хулиганом Ближнего Востока», а лузером. Республиканец уверен, что Тегеран надолго сохранит этот статус, «пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не рухнет!».