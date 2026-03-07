Трамп анонсировал серьезный удар по Ирану после извинений президента

Иран принес извинения и пообещал соседним странам не наносить односторонние атаки, это стало возможным благодаря прекращающихся бомбардировок со стороны США и Израиля, заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.
Сегодня, 7 марта, по Ирану будет нанесен «очень сильный удар», предупредил президент США. Он добавил: «Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматриваются возможности полного уничтожения и неминуемой гибели тех районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались для нанесения ударов».
По мнению Трампа, Иран планировал «захватить власть на Ближнем Востоке и править им», но теперь «впервые за тысячи лет Иран проиграл окружающим его странам Ближнего Востока». Президент США назвал Иран «больше не хулиганом Ближнего Востока», а лузером. Республиканец уверен, что Тегеран надолго сохранит этот статус, «пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не рухнет!».
Утром 7 марта иранский президент Масуд Пезешкиан выступил с видеообращением. Он сообщил, что временный руководящий совет Ирана постановил не наносить новых ударов по странам Ближнего Востока, если с их территории не предпринимается атак.
«Приношу извинения соседним странам. Вчера временный руководящий совет постановил, что больше не будет нападений на соседние страны и запусков ракет, если только не будет атаки на Иран с их территории», — добавил иранский президент.
Вслед за выступлением иранского президента Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой волне ударов по военным центрам США и Израиля. Атаке ракетами и беспилотниками подверглись военные центры и центры военной поддержки.
