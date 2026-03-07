Ричмонд
Иран заявил о больших потерях США за последние сутки

ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. США в результате иранских атак потеряли за последние сутки «большое количество» военных убитыми и ранеными, это как солдаты, так и командиры, заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

Источник: AP 2024

«Двадцать один человек погиб, многие получили ранения в Пятом флоте ВМС США в регионе. Порядка 200 человек были убиты или ранены на американской базе Аль-Дафра в ОАЭ», — говорится в заявлении, опубликованном государственной телерадиокомпанией.

Отмечается, что инфраструктуре США и их интересам нанесен существенный ущерб. Кроме того, поражен американский танкер в северной части Персидского залива.

В минувшую среду секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани сообщал о более чем 500 жертвах среди американских военных. При этом Соединенные Штаты официально признают гибель лишь шести человек личного состава Вооруженных сил.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.

В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

