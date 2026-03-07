Целью операции Израиля в Ливане было изъятие останков штурмана Арада

Другой ливанский телеканал Al-Mayadeen уточнил, что при попытке десантирования с трех вертолетов израильские силы попали в засаду, устроенную группировкой «Хезболла», что привело к ожесточенным столкновениям со стрельбой из пулеметов, противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и зенитной артиллерии. Израильтяне предприняли попытку прорваться на одно из местных кладбищ, но это не удалось. После того как провал миссии стал очевиден, Израиль выслал на подмогу десантникам дополнительные вертолеты, которым не без труда удалось вывезти с места событий своих военнослужащих. Все израильтяне остались живы, о потерях среди ополченцев «Хезболлы» не сообщается.