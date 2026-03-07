Губернатор Новосибирской области обсудил с Ростехнадзором планы на 2026 год

7 марта Андрей Плешивцев, исполняющий обязанности руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, провел рабочую встречу с Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В обсуждении также участвовали Заместитель Губернатора Олег Клемешов и Заместитель руководителя территориального органа Ростехнадзора Дмитрий Колегов.
В ходе встречи стороны подвели итоги работы управления за 2025 год, обсудили взаимодействие с региональными властями и наметили планы на 2026 год. Особое внимание уделялось вопросам безопасности на опасных производственных объектах.
По результатам встречи было решено продолжить сотрудничество между Ростехнадзором и органами власти региона.