Египет продолжает оставаться безопасным для туристов

В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули необходимость снижения напряженности в регионе.
Акцент на дипломатическое урегулирование.
Министры отметили важность решения всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами.
Собеседники подчеркнули необходимость соблюдения норм международного права и поддержания стабильности в регионе.
В ходе разговора стороны обсудили:
- ситуацию на Ближнем Востоке
- необходимость деэскалации конфликта
- дипломатические пути урегулирования
- роль международного права в решении кризисов.
Развитие двустороннего сотрудничества.
Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия между Казахстаном и Египтом.
Министры рассмотрели перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.
В частности обсуждались возможности расширения:
- торгово-экономических связей
- инвестиционного сотрудничества
- культурно-гуманитарного взаимодействия.
Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерских отношений между двумя странами.
Египет остается безопасным для туристов.
Во время разговора Бадр Абдельаты отметил, что Египет продолжает оставаться безопасной страной для иностранных туристов.
По его словам, власти страны принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности путешественников.
Продолжение дипломатического диалога.
По итогам беседы министры договорились активизировать обмен визитами на высшем и высоком уровне.
Также стороны выразили намерение продолжить регулярный диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Подобные контакты позволяют координировать позиции по международной повестке и развивать двустороннее сотрудничество.