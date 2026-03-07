Ричмонд
Стало известно о полученных Зеленским рычагах давления на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получил краткосрочные рычаги давления на администрацию президента США Дональда Трампа из-за ситуации в Иране. Об этом пишет издание Politico.

Источник: AP 2024

«Человек, близкий к команде президента по национальной безопасности, признал, что у Зеленского есть “незначительные краткосрочные рычаги влияния” на США», — пишет издание.

Отмечается, что речь идет об опыте Украины в системе противовоздушной обороны и защите от атак беспилотных летательных аппаратов. Как уточняет издание, Зеленский может убедить США взамен предоставить республике ракеты для систем Patriot.

Ранее Зеленский заявил, что Украина получила запрос от США на помощь в регионе Ближнего Востока. Он добавил, что уже поручил предоставить необходимые средства, а также подготовить профильных специалистов.

