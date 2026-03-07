Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран атаковал танкер Louise P в Персидском заливе

Иранский беспилотник ударил по связанному с США танкеру в Персидском заливе. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

Источник: Reuters

Согласно заявлению, «был поражен» нефтяной танкер Louise P под флагом Маршалловых Островов — «одного из активов террористической Америки». Судно атаковали, когда оно находилось посреди Персидского залива. Данных о последствиях атаки нет.

Утром Иран заявил об ударе по нефтетанкеру Prima в Ормузском проливе. Судно проигнорировало «неоднократные предупреждения», пояснили в КСИР.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше