Иран атаковал танкер Louise P в Персидском заливе

Согласно заявлению, «был поражен» нефтяной танкер Louise P под флагом Маршалловых Островов — «одного из активов террористической Америки». Судно атаковали, когда оно находилось посреди Персидского залива. Данных о последствиях атаки нет.
Утром Иран заявил об ударе по нефтетанкеру Prima в Ормузском проливе. Судно проигнорировало «неоднократные предупреждения», пояснили в КСИР.
