WP узнала о сомнениях разведки США в падении режима в Иране

Отчет был завершен примерно за неделю до начала операции США и Израиля. В нем перспектива свержения действующего режима и захвата власти оппозицией была оценена как «маловероятная».
Национальный совет по разведке США усомнился, что военная кампания Штатов, будь она краткосрочной или долгосрочной, приведет к смене режима в Иране, сообщила The Washington Post со ссылкой на три источника.
