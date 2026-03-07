Президент Пезешкиан: Иран больше не будет атаковать соседние страны

Президент Ирана извинился за удары по странам Персидского залива и пообещал не атаковать соседей, если те сами не нападут на Исламскую Республику. Дональд Трамп в ответ заявил, что Тегеран «впервые за тысячи лет потерпел поражение от соседних стран Ближнего Востока», стал «лузером» — и «останется таковым, пока не сдастся или не рухнет». При этом американский лидер анонсировал новые удары по районам, которые раньше не были целями США.