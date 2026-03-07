США и Израиль пытаются свергнуть законную власть в Иране, заявила Захарова

«Выражаем серьезную обеспокоенность в связи с крайне опасным развитием ситуации в регионе Ближнего и Среднего Востока, которая была вызвана ничем не спровоцированной незаконной вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана под абсолютно надуманными предлогами. Действуя в нарушение Устава ООН и основополагающих принципов международного права, эти страны пытаются свергнуть законную власть в суверенном и независимом государстве-члене ООН за отказ подчиниться коллективному Западу», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.