«Выражаем серьезную обеспокоенность в связи с крайне опасным развитием ситуации в регионе Ближнего и Среднего Востока, которая была вызвана ничем не спровоцированной незаконной вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана под абсолютно надуманными предлогами. Действуя в нарушение Устава ООН и основополагающих принципов международного права, эти страны пытаются свергнуть законную власть в суверенном и независимом государстве-члене ООН за отказ подчиниться коллективному Западу», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
США и Израиль пытаются свергнуть законную власть в Иране, заявила Захарова
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США и Израиль пытаются через вооруженную агрессию свергнуть законную власть в Иране за ее отказ подчиниться коллективному Западу, заявили в МИД России.