От экономики до туризма: о чём Глеб Никитин доложил Владимиру Путину

В ходе встречи глава региона рассказал об итогах года, затронув темы реализуемых проектов, демографии и экономики.
Ключевую роль в развитии играют национальные проекты, отметил глава региона. В 2025 году на их реализацию направлено 55,3 млрд рублей, а за шесть лет — более 290 млрд. Несмотря на сложности в автопроме, металлургии и химической промышленности, рост в производстве оборудования, нефтепродуктов и лекарств позволил сохранить стабильность. Для поддержки предприятий в регионе был создан оперативный штаб.
В регионе сохраняется рост доходов населения: зарплаты увеличились на 6,1%, реальные доходы — на 8,3%. Нижегородская область занимает 7-е место в России по качеству жизни и входит в число регионов с самым низким уровнем безработицы.
Особое внимание уделяется демографии. Впервые коэффициент рождаемости превысил средний показатель по ПФО, родилось почти на тысячу детей больше прогноза. Около 20 тысяч семей воспользовались мерами поддержки, включая программу «Основа» с выплатами при рождении ребёнка. Число абортов по желанию женщины снизилось на 13,5%. Более 2,5 тысячи работодателей внедрили меры поддержки сотрудников с семьями.
Регион активно участвует в поддержке СВО: направлено 47 млрд рублей, действуют программы трудоустройства и развития бизнеса для ветеранов. В области открыт Музей истории СВО и работает его мобильная версия.
В сфере образования Нижегородская область — один из лидеров проекта «Профессионалитет»: создано 16 образовательных кластеров, развивается сеть технопарков «Кванториум», где обучаются тысячи школьников.
Значительные результаты достигнуты и в туризме. В 2025 году регион посетили около 5 млн человек — в полтора раза больше, чем в 2021-м. Туристы потратили свыше 80 млрд рублей. До 2030 года планируется построить 16 гостиниц более чем на 2300 номеров. Дополнительный импульс развитию придаст включение десяти населенных пунктов региона в туристический маршрут «Золотое кольцо».
