Трамп утверждает, что урегулирование украинского кризиса «на подходе»

«Я урегулировал восемь войн, и, думаю, еще одна на подходе. Мне казалось, это будет сделать проще всего, — сказал он на саммите “Щит Америки” в городе Дорал (Флорида). — Посмотрим, что выйдет. Мы много раз бывали близки к [урегулированию]».
