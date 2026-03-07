Трамп утверждает, что урегулирование украинского кризиса «на подходе»

«Я урегулировал восемь войн, и, думаю, еще одна на подходе. Мне казалось, это будет сделать проще всего, — сказал он на саммите “Щит Америки” в городе Дорал (Флорида). — Посмотрим, что выйдет. Мы много раз бывали близки к [урегулированию]».