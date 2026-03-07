Американский бомбардировщик B-1 прибыл на базу британских ВВС в Глостершире

Британский премьер-министр Кир Стармер в воскресенье сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого он заявил, что США не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции, впервые сделали такой запрос в субботу, 28 февраля.