Американский бомбардировщик B-1 прибыл на базу британских ВВС в Глостершире

«Американский бомбардировщик, способный нести 24 крылатые ракеты, приземлился в Великобритании», — пишет издание и приводит фотографию приземлившегося B-1 на базе ВВС Фэрфорд.
По данным газеты Daily Mail, в Британии приземлились уже четыре бомбардировщика B-1. Четвертый приземлился в Фэрфорде в пятницу вечером с базы ВВС США Дайесс в Техасе. По данным источников газеты, бомбардировщики будут задействованы в массированных ударах по Ирану, которые могут начаться в субботу.
Британский премьер-министр Кир Стармер в воскресенье сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого он заявил, что США не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции, впервые сделали такой запрос в субботу, 28 февраля.
При этом газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что США запросили доступ к британским базам для ударов по Ирану за 17 дней до начала операции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.