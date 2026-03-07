Politico: США попросили Украину помочь в борьбе с иранскими БПЛА

Зеленский уже заявил о готовности обменять дроны-перехватчики для защиты от «Шахедов» на дефицитные на Украине ракеты к комплексу ПВО Patriot, которые в достаточном количестве присутствуют у стран Ближнего Востока. Также украинский лидер сообщил о получении запроса от США на «конкретную поддержку в защите от “Шахедов” в регионе Ближнего Востока».