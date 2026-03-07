МИД Швеции осуществил устный демарш перед послом России

«Пятого марта МИД Швеции осуществил перед послом России устный демарш в отношении предполагаемого запуска беспилотного летательного аппарата с российского военного корабля 25 февраля во время его нахождения в шведских территориальных водах», — сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что каких-либо доказательств причастности российского корабля к этому инциденту представлено не было.
Телеканал BFMTV со ссылкой на генштаб вооруженных сил Франции сообщил 26 февраля, что беспилотник был нейтрализован на подлете к единственному французскому авианосцу «Шарль де Голль», который находится на стоянке в шведском порту в рамках миссии «Балтийский часовой». Власти Швеции в свою очередь бездоказательно утверждали, что беспилотник якобы принадлежит России.