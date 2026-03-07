Андрей Гнеушев станет первым замгубернатора Нижегородской области

«Назначение Андрея Гнеушева на должность моего первого заместителя связано с эффективностью той работы, которую он проводит в последние годы, проявляя себя с наилучшей стороны в сфере социальной, семейной, внутренней политики. А самое главное — это деятельность, которую он курирует по линии поддержки СВО, забота об участниках СВО и их семьях, содействие правоохранительным органам и военному комиссариату в комплектовании ВС. В новой должности он сможет еще больше усилить эту работу», — заявил Глеб Никитин.