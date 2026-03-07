Трамп пообещал Кубе новую жизнь после Ирана

«Это последние мгновения прежней жизни для Кубы. У нее будет прекрасная новая жизнь. Пока что Иран в центре нашего внимания, но мы закончим там», — сказал Трамп.
Он затем спросил госсекретаря Марко Рубио, чем тот займется после решения вопроса с Ираном, после чего добавил: «Может быть, он возьмет всего один час на отдых, а потом заключит сделку по Кубе, это будет просто».
Трамп ранее уже говорил, что после Ирана Куба для США — «вопрос времени», а кубинское правительство «скоро падет». Он отмечал, что Гавана «так сильно хочет заключить сделку, что вы даже не представляете». Президент США также заявлял, что направит Рубио на переговоры с властями Кубы.
США начали стягивать силы в Карибский бассейн в августе 2025 года. С сентября Штаты атакуют суда, которые, по их мнению, причастны к наркотрафику. В конце января 2026 года Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы.
В феврале посол России в Гаване Виктор Коронелли заявил, что США «фактически объявили энергетическую блокаду Кубы под абсолютно бредовым предлогом». Из-за этого, продолжил он, в стране отключают электричество на продолжительное время.