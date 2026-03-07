Посольство сообщило о российских моряках на задержанном Швецией судне

Власти Швеции взяли под контроль судно Caffa, которое шло через шведские территориальные воды в Балтийском море под гвинейским флагом, 10 из 11 моряков имеют российское гражданство. Об этом сообщило посольство России в Швеции.
Основанием задержания судна стали подозрения в нарушении международных правил безопасности на море.
«Шведская сторона заверяет, что ситуация на борту спокойная. Посольство России в Швеции находится в контакте с соответствующими шведскими властями и готово при необходимости оказать консульскую помощь российским гражданам, входящим в состав экипажа», — сказано в сообщении.
Материал дополняется