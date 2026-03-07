CNN узнал, чем Иран собирается ответить США на угрозу мощным ударом

Трамп анонсировал «очень сильный удар» по Ирану сегодня, 7 марта, добавив, что «из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматриваются возможности полного уничтожения и неминуемой гибели тех районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались для нанесения ударов». Свое заявление американский лидер сделал в ответ на обращение иранского президента Масуда Пезешкиана, который извинился перед странами Ближнего Востока за удары.