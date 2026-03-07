Ричмонд
CNN узнал, чем Иран собирается ответить США на угрозу мощным ударом

Иран вслед за США расширит список объектов, по которым собирается нанести удары, выяснил CNN. Трамп перед этим анонсировал мощный удар по новым целям из-за «плохого поведения» Тегерана.

Источник: Reuters

Иран ищет новые цели для удара среди американских объектов на Ближнем Востоке в ответ на угрозу президента Дональда Трампа нанести «очень сильный удар». Об этом CNN заявил иранский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

По его словам, Иран внимательно изучит объекты, по которым удары еще не наносились, и «примет меры против них в случае неразумных действий противника».

Собеседник CNN ничего не сказал как о возможных сроках атаки, так и о новых целях.

Трамп анонсировал «очень сильный удар» по Ирану сегодня, 7 марта, добавив, что «из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматриваются возможности полного уничтожения и неминуемой гибели тех районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались для нанесения ударов». Свое заявление американский лидер сделал в ответ на обращение иранского президента Масуда Пезешкиана, который извинился перед странами Ближнего Востока за удары.

Пезешкиан подчеркнул, что у Ирана нет агрессивных намерений по отношению к соседям. Однако Тегеран будет наносить удары по странам, если с их территории будут осуществлены атаки на Иран.

После того как США и Израиль начали военную операцию против Ирана, 28 февраля Тегеран начал наносить ответные удары по военным объектам, связанным с Соединенными Штатами, на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран атаковал и гражданские цели — международный аэропорт Дубая в ОАЭ и торговый порт Дукм в Омане.

