Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трёхтонная ФАБ пробила дамбу в районе Константиновки, уничтожив логистику ВСУ

Российские воздушно-космические силы нанесли удар по дамбе Молочарского водохранилища недалеко от Константиновки в ДНР. Об этом сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Удар по дамбе в районе Константиновки в ДНР. Видео © verumreactor.ru.

«Подрыв дамбы в Молочарке с применением ФАБ-3000 существенно затруднит логистику ВСУ на севере Константиновки», — пишет он.

Напомним, дамба Молочарского водохранилища находится всего в паре километров от Константиновки. В начале февраля объект уже становился целью удара ВС РФ, что также привело к затоплению прилегающего района. Отрезанные от земли украинские военнослужащие были вынуждены поднимать белые флаги. В котле оказались тысячи бойцов армии противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.