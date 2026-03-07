Трёхтонная ФАБ пробила дамбу в районе Константиновки, уничтожив логистику ВСУ

Напомним, дамба Молочарского водохранилища находится всего в паре километров от Константиновки. В начале февраля объект уже становился целью удара ВС РФ, что также привело к затоплению прилегающего района. Отрезанные от земли украинские военнослужащие были вынуждены поднимать белые флаги. В котле оказались тысячи бойцов армии противника.