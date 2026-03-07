Царев: войска РФ штурмуют с трех сторон Воздвижевку под Гуляйполем

Узнать больше по теме

Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность

Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.