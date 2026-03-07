Продвигающиеся в районе запорожского города Гуляйполе российские подразделения атакуют с трех сторон позиции ВСУ в селе Воздвижевка, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ с трех сторон штурмуют Воздвижевку», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также об успехах российских войск на участке к северу от села Верхняя Терса, которое расположено в нескольких километрах от Воздвижевки.
По данным источников Telegram-канала «Воин DV», бойцы российской группировки войск «Восток» успешно штурмуют позиции противника в районе Верхней Терсы.
Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток ВСУ потеряли в зоне ответственности ГрВ «Восток» до роты боевиков. Также сообщается об уничтожении российскими военными двух БМП, трех бронетранспортеров и до десяти единиц легкой техники противника.
Напомним, накануне стало известно развитии подразделениями РФ наступления в районе расположенного неподалеку от Верхней Терсы села Гуляйпольское.