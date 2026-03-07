Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: войска РФ штурмуют с трех сторон Воздвижевку под Гуляйполем

Экс-депутат Рады сообщил об успехах российских военных в район Верхней Терсы.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе запорожского города Гуляйполе российские подразделения атакуют с трех сторон позиции ВСУ в селе Воздвижевка, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ с трех сторон штурмуют Воздвижевку», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также об успехах российских войск на участке к северу от села Верхняя Терса, которое расположено в нескольких километрах от Воздвижевки.

По данным источников Telegram-канала «Воин DV», бойцы российской группировки войск «Восток» успешно штурмуют позиции противника в районе Верхней Терсы.

Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток ВСУ потеряли в зоне ответственности ГрВ «Восток» до роты боевиков. Также сообщается об уничтожении российскими военными двух БМП, трех бронетранспортеров и до десяти единиц легкой техники противника.

Напомним, накануне стало известно развитии подразделениями РФ наступления в районе расположенного неподалеку от Верхней Терсы села Гуляйпольское.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше