Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ: на задержанном в Швеции сухогрузе Caffa находятся десять россиян

Посольство России находится в контакте с властями Швеции в связи с задержанием судна с российскими гражданами на борту.

Источник: Комсомольская правда

Швеция задержала в территориальном море страны сухогруз Caffa, на борту которого находятся десять граждан России. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Швеции в субботу, 7 марта.

«По сообщению Береговой охраны Швеции, поступившему 7 марта, из 11 членов экипажа судна 10 имеют российское гражданство. Шведская сторона заверяет, что обстановка на судне спокойная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно было задержано шведскими властями 6 марта. Сухогруз передвигался через балтийские проливы под гвинейским флагом. В посольстве РФ отметили, что дипмиссия находится в контакте с властями Швеции и готова оказать необходимую помощь гражданам, находящимся на задержанном корабле.

Ранее KP.RU сообщал, что в Финляндии освободили судно Fitburg с россиянами на борту, которое было задержано по подозрению в якобы повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море.