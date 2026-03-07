Посольство РФ: на задержанном в Швеции сухогрузе Caffa находятся десять россиян

Швеция задержала в территориальном море страны сухогруз Caffa, на борту которого находятся десять граждан России. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Швеции в субботу, 7 марта.
«По сообщению Береговой охраны Швеции, поступившему 7 марта, из 11 членов экипажа судна 10 имеют российское гражданство. Шведская сторона заверяет, что обстановка на судне спокойная», — говорится в сообщении.
Отмечается, что судно было задержано шведскими властями 6 марта. Сухогруз передвигался через балтийские проливы под гвинейским флагом. В посольстве РФ отметили, что дипмиссия находится в контакте с властями Швеции и готова оказать необходимую помощь гражданам, находящимся на задержанном корабле.
Ранее KP.RU сообщал, что в Финляндии освободили судно Fitburg с россиянами на борту, которое было задержано по подозрению в якобы повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море.