Посольство РФ: на задержанном в Швеции сухогрузе Caffa находятся десять россиян

Отмечается, что судно было задержано шведскими властями 6 марта. Сухогруз передвигался через балтийские проливы под гвинейским флагом. В посольстве РФ отметили, что дипмиссия находится в контакте с властями Швеции и готова оказать необходимую помощь гражданам, находящимся на задержанном корабле.