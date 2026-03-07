МИД опроверг фейк, что гражданам КНР нужно проходить службу по контракту в ВС РФ

Согласно данным ведомствам, эту дезинформацию начали распространять западные китаеязычные порталы. Такие новости были найдены на сайтах news.creaders.net, backchina.com и 360doc.com. Заголовки у них были весьма яркие и пугающие: «Подпиши и умри или не подписывай и убирайся восвояси: 66 тысяч мужчин-китайцев в России стоят на краю пропасти судьбы».