МИД опроверг фейк, что гражданам КНР нужно проходить службу по контракту в ВС РФ

Сообщения о том, что обучающиеся в России китайские граждане обязаны служить в ВС РФ по контракту, являются фейком. Информацию об этом опровергли в российском МИД.
Согласно данным ведомствам, эту дезинформацию начали распространять западные китаеязычные порталы. Такие новости были найдены на сайтах news.creaders.net, backchina.com и 360doc.com. Заголовки у них были весьма яркие и пугающие: «Подпиши и умри или не подписывай и убирайся восвояси: 66 тысяч мужчин-китайцев в России стоят на краю пропасти судьбы».
«Изложенные в статье факты о якобы возникающих у иностранных граждан обязательствах по прохождению военной службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации в связи в корне не соответствуют действительности», — подчеркнули в МИД.
Ранее KP.RU писал, что Санкт-Петербург стал первым регионом в России, где начали принимать иностранных студентов на обучение в колледжи. Известно, что уже в феврале в город прибыли 10 учеников из Кубы. Они будут учиться в Санкт-Петербургском техническом колледже и Малоохтинском колледже.