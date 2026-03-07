Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД опроверг фейк, что гражданам КНР нужно проходить службу по контракту в ВС РФ

Новости о якобы обязательстве граждан КНР проходить службу в армии РФ распространяли западные порталы.

Источник: Комсомольская правда

Сообщения о том, что обучающиеся в России китайские граждане обязаны служить в ВС РФ по контракту, являются фейком. Информацию об этом опровергли в российском МИД.

Согласно данным ведомствам, эту дезинформацию начали распространять западные китаеязычные порталы. Такие новости были найдены на сайтах news.creaders.net, backchina.com и 360doc.com. Заголовки у них были весьма яркие и пугающие: «Подпиши и умри или не подписывай и убирайся восвояси: 66 тысяч мужчин-китайцев в России стоят на краю пропасти судьбы».

«Изложенные в статье факты о якобы возникающих у иностранных граждан обязательствах по прохождению военной службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации в связи в корне не соответствуют действительности», — подчеркнули в МИД.

Ранее KP.RU писал, что Санкт-Петербург стал первым регионом в России, где начали принимать иностранных студентов на обучение в колледжи. Известно, что уже в феврале в город прибыли 10 учеников из Кубы. Они будут учиться в Санкт-Петербургском техническом колледже и Малоохтинском колледже.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше