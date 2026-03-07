Трамп заявил, что ведет урегулирование на Украине в качестве одолжения ЕС

Президент США Дональд Трамп отметил, что его усилия по достижению мира на Украине являются в большей степени поддержкой для европейских стран.
«Знаете, это нас не очень-то затрагивает, потому что нас разделяет океан. Я делаю это в качестве одолжения Европе», — пояснил он в ходе выступления на саммите «Щит Америки» в Дорале (Флорида).
Глава Белого дома также выразил уверенность, что завершение украинского кризиса близко.
«Мне казалось, это будет сделать проще всего. Посмотрим, что выйдет. Мы много раз бывали близки к», — сказал Трамп.
Трамп добавил, что в процессе украинских переговоров стороны уже много раз приближались к финальному соглашению, однако «каждый раз достижению мешало отступление одной из сторон».
Ранее Трамп заявил об «огромной вражде» между руководством РФ и Украины.