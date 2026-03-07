МИД Ирана обвинил США в атаке на завод по опреснению воды

По словам Аббаса Арагчи, атака на инфраструктуру Ирана является «опасным шагом с серьезными последствиями».
«Этот прецедент создали США, а не Иран», — написал он в соцсети.
Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране 28 февраля. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее 7 марта сообщалось, что Дональд Трамп анонсировал «очень сильный удар» по новым целям в Иране.