МИД Ирана обвинил США в атаке на завод по опреснению воды

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что атака на иранскую инфраструктуру является «опасным шагом с серьезными последствиями».

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил США в атаке на завод по опреснению воды на острове Кешм.

По словам Аббаса Арагчи, атака на инфраструктуру Ирана является «опасным шагом с серьезными последствиями».

«Этот прецедент создали США, а не Иран», — написал он в соцсети.

Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране 28 февраля. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее 7 марта сообщалось, что Дональд Трамп анонсировал «очень сильный удар» по новым целям в Иране.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше