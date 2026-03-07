NYT: Эскалация на Ближнем Востоке привлекла внимание к газу РФ

Напомним, в Минфине США допустили дальнейшее ослабление санкций против нефти из России. Глава Минфина Бессент заявил, что Соединённые Штаты уже разрешили Индии временно покупать российскую нефть с танкеров в море. Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.