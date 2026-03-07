Ричмонд
Президент ОАЭ: страна находится в состоянии войны

ОАЭ находятся в состоянии войны, заявил президент Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Он пообещал обеспечить защиту страны и ее жителей.

Источник: Mohamed Ziyan/CC0

«У ОАЭ толстая кожа и горькая плоть — мы не легкая добыча. И я обещаю всем, что мы станем сильнее», — сказал глава государства в обращении к гражданам (цитата по Sky News Arabia).

После начала военной операции Израиля и США против Ирана 28 февраля исламская республика наносила удары по американским военным объектам в регионе, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. 7 марта иранская армия ударила по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, заявил Корпус стражей исламской революции.

