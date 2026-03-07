Ричмонд
Бастрыкин назвал сумму ущерба Донбассу от действий Киева

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил презиленду Владимиру Путину о результатах масштабной экспертной работы. Ведомство установило точный размер вреда, который был нанесен региону в результате действий киевского режима.

Источник: Life.ru

По словам руководителя ведомства, общая сумма ущерба достигла 580 миллиардов рублей. Специалисты проводили судебные экспертизы, чтобы зафиксировать характер и масштаб разрушений.

Эта работа направлена на детальную фиксацию всех последствий, вызванных преступными действиями киевского режима. Собранные данные лягут в основу дальнейших юридических процедур.

Ранее в Крыму заявили, что Украина не стала оспаривать иски о блокаде полуострова на 14 триллионов рублей. В 2024 году суд полностью удовлетворил исковые требования властей региона по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады. Позже суд также удовлетворил два иска к Украине о водной блокаде республики.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

