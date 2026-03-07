Бастрыкин назвал сумму ущерба Донбассу от действий Киева

Ранее в Крыму заявили, что Украина не стала оспаривать иски о блокаде полуострова на 14 триллионов рублей. В 2024 году суд полностью удовлетворил исковые требования властей региона по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады. Позже суд также удовлетворил два иска к Украине о водной блокаде республики.